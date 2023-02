ÉDITO - Où trouver l'argent pour construire les nouvelles centrales nucléaires ?

Six EPR à construire, cela représente un peu plus de 50 milliards d’euros à trouver, ce n'est pas loin du budget annuel de l’éducation nationale. Le premier EPR construit, celui de Flamanville, aura coûté à lui seul au moins 20 milliards d’euros, à cause des innombrables retards et surprises qui accompagnent souvent les prototypes. On pourrait donc très bien avoir des factures à rallonge là aussi.



En 1974, quand Pierre Messmer, le Premier ministre d’alors, a lancé ce gigantesque programme industriel. Car nous avions alors des circuits de financement pilotés par l’État, garantis par l’État, à des taux d’intérêt avantageux. Tout cela a volé en éclat progressivement, au profit de financements bancaires classiques. Mais quelle banque privée prendra le risque de financer des opérations aussi complexes et longues, avec des aléas dans la réalisation et l’exploitation considérables ? Le secteur privé ne sait pas se projeter sur des durées aussi longues.



Le cas le plus intéressant est le Royaume-Uni, qui s’est également lancé dans un programme nucléaire. Plusieurs projets ont échoué à cause de la question du financement. Le Japonais Toshiba, Hitachi également. Le projet d’Hinkley Point, déjà lancé, est en partie porté par EDF, avec un risque considérable, qui avait fait démissionner le directeur financier de l’entreprise, il y a quelques années. Sans compter que depuis, le partenaire chinois impliqué dans l’opération est jugé dangereux, à cause des risques stratégiques de piratage des technologies.

Utiliser le Livret A

EDF va afficher dans quelques jours les pertes les plus élevées de son histoire, peut-être les plus importantes de toute l’histoire économique française. Comment pourrait-elle porter cela en plus ? L’une des idées qui circule, c’est de mobiliser l’épargne des Français. Soit avec un grand emprunt public, en contrepartie d’une rémunération bien sûr. Soit en pompant dans les encours du Livret A, l’argent déposé par les Français, il y a plus de 500 milliards d’euros.

Le problème, c’est que ces sommes servent en principe à financer la construction de logements sociaux, un secteur qui en a grand besoin. Tout cela amène plus largement la question du financement de la transition énergétique. Il y a non seulement les centrales, mais le renouvelable, la décarbonation de l’industrie et des transports. Une évaluation récente chiffrait le tout à 75 milliards d’euros d’investissements par an.

Bruno Le Maire a récemment commandé un rapport sur la question à un financier de haut vol, Yves Perrier, président de la société Amundi. Réponse attendue au printemps.

