publié le 26/02/2021 à 13:47

Les reconfinements locaux du week-end ne vont pas favoriser la consommation qui en aurait pourtant bien besoin. Celle-ci a chuté de 4,6% en janvier par rapport à décembre, signe que les Français ont le moral en berne.

Il y a un signe qui ne trompe pas : l'argent déposé sur les Livrets A continue à progresser, ce qui veut dire que les Français préfèrent épargner, car ils ont peur du futur, plutôt que consommer. La baisse de 4,6% est d'ailleurs un peu trompeuse car elle intègre la consommation d'énergie et on a chauffé nos logements en raison de la vague de froid au mois de janvier.

Sur la consommation pure : le textile s'est effondré de 28% car on a attendu les soldes qui ont été repoussés de deux semaines. Même les achats pour la maison qui avaient été très dynamiques jusqu'ici chutent de 10%. Décembre avait été un très bon mois grâce à Noël et grâce au début de la vaccination qui avait donné l'espoir d'une sortie de la pandémie. Janvier a été une douche froide avec l'arrivée des variants et le couvre-feu à 18 heures qui pénalise le commerce. Alors effectivement, si on confine les week-ends, les prochaines semaines risquent d'être assez moroses pour la consommation.

Les tarifs règlementés du gaz vont augmenter de 5,7% en moyenne au 1er mars. La Commission de régulation de l'énergie évoque une hausse des cours, causée par une vague de froid cet hiver en Asie, et un recours accru aux stocks européens.

À écouter également dans ce journal :

Paris - La mairie de Paris a évoqué l'idée d'un reconfinement de trois semaines pour pouvoir en finir avec le coronavirus. Si Emmanuel Grégoire, l'adjoint d'Anne Hidalgo fait état pour l'heure d'une simple hypothèse, il a toutefois assuré qu'"un reconfinement le week-end ne suffira pas".

Vaccination - Les premiers effets de la campagne de vaccination commencent à se ressentir. Une amélioration se dessine chez les plus de 75 ans. Selon Santé publique France, le taux de contamination a diminué de 6% et les décès dans les Ehpad ont chuté de 22%.

Homophobie - L'IGPN a été saisie par le préfet de police en personne, pour des propos homophobes survenus lundi dernier lors d'un banal contrôle à Paris. Sur une vidéo, on voit deux policiers, dont un qui multiplie les insultes homophobes.