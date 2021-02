publié le 25/02/2021 à 05:45

La SNCF a annoncé une baisse de son trafic de près de 50% en 2020 sur les lignes grande vitesse, et une perte de 3 milliards d'euros essentiellement à cause de la crise sanitaire. Et pour tenter de relancer son activité, la compagnie ferroviaire va miser sur une nouvelle stratégie. Ainsi, les tarifs seront plus abordables, avec des prix réduits même pour ceux qui veulent partir au dernier moment. L'objectif est de donner envie de préférer le train au maximum de personnes.

Pour ce faire, l'algorithme chargé de fixer les prix sera actualisé et les tarifs des billets d'avantage lisibles et clairs pour les clients. Autre cible de la SNCF, les voyageurs d'affaires qui prennent souvent le train pour des déplacements professionnels. L'entreprise réfléchit à des abonnements dédiés et à des tarifs pro.

Enfin, la SNCF veut jouer la carte verte de l'environnement en faisant passer le message que prendre le train est meilleur pour la planète que la voiture et bien entendu l'avion. Une question de citoyenneté qui sera évoquée dans des messages déployés dans l'année à venir, en espérant un impact sur les fréquentations.

La SNCF table sur une reprise de l'activité à l'été mais surtout à l'automne, avec un retour à la normale espéré en 2022.

