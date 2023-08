Les logements neufs ont moins la côte. Leurs réservations diminuent radicalement. Le nombre de ventes, généralement fait sur plan, connaît une baisse de 45 % sur un an. Les chiffres du deuxième trimestre sont de 18 % inférieur à ceux de la même période en 2020, alors qu'il y avait le confinement pendant un an et demi.

L’explication derrière cette baisse est à chercher du côté des taux d’intérêts, ayant été multipliés par quatre. Depuis, emprunter coûte beaucoup plus chers et les banques sont intransigeantes.

D'après l'observatoire Crédit Logement, le nombre de prêts accordé a été divisé par deux, en un an. Un pouvoir d'achat immobilier qui s’érode alors que dans le même temps, le prix des logements neufs explose de +6,5 %, suivi du cout des matériaux qui ont flambé depuis la Covid.

Les normes de constructions sont aussi plus strictes, hormis pour de "l'ancien", qui au contraire, voit son prix se contracter. Résultats, la baisse des transactions est beaucoup plus mesurée, -15%.

