Les infos de 6h - Autoroute A69 : pourquoi cette manifestation diffère-t-elle de Sainte-Soline ?

Ce samedi 22 avril, entre 1.500 et 2.000 personnes sont attendues dans le Tarn, dont une centaine d'éléments radicaux. Un nouveau rassemblement d'écologistes très surveillé, un mois après les violences de la manifestation anti-bassines de Sainte-Soline.



"Une aberration" selon les opposants qui dénoncent ce projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Ils dénoncent une destruction de la biodiversité. À la différence de Sainte-Soline, cette fois-ci le cortège est déclaré mais également validé par la préfecture.

Sur les terres prêtées par un agriculteur, exproprié par le chantier d'autoroute, 300 bénévoles ont monté un camp à Saix. Trois chapiteaux, une garderie pour les enfants, l'ambiance s'annonce déjà bien différente des méga-bassines : "On est en train de faire une banderole pour une course de caisses à savon ! [La première manifestation] que j'avais faite était Sainte Soline et là ça n'a vraiment rien à voir. C'est bon enfant, festif et convivial !" détaillent des manifestants sur place.



Un rassemblement festif sous haute surveillance

Si la manifestation a été déclarée en préfecture, la présence d'éléments radicaux extérieurs à l'organisation (entre 150 et 200 individus) fait craindre des débordements et justifie le dispositif de sécurité mis en place par François-Xavier Lauch, préfet du Tarn : "Un peu plus de 800 gendarmes et policiers, nous avons également un dispositif de secours composé de 80 sapeurs-pompiers."

Le préfet a précisé que si la manifestation se déroulait de manière pacifique, le dispositif resterait en retrait. Des drones vont également être utilisés par les forces de l'ordre.

