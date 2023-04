Les conseils de Stéphane Plaza pour faire baisser le coût de votre achat immobilier

Baisser le coût d'un achat immobilier n'est pas une chose facile, surtout quand il faut penser au budget. Au moment d'acheter, prévoyez, en plus du prix du bien, les frais de notaire, les travaux de rénovation ou de décoration éventuels, les frais liés à votre déménagement et les coûts liés à votre emprunt si vous en faites un. Pensez à budgéter les charges que vous devrez régler lorsque vous habiteraient votre appartement ou votre maison : le coût d'entretien du bien, les impôts fonciers, mais aussi le budget lié à vos déplacements domicile/travail par exemple.

Commençons par le financement. Allez consulter plusieurs banques ou faites appel à un courtier en prêt immobilier. Son rôle consiste justement à vous proposer le meilleur dispositif de financement possible en termes de taux, mais aussi de durée d'emprunt, de garantie et de frais. Ensuite, sachez qu'en fonction de votre situation personnelle, il existe le prêt à taux zéro. Ce sont des prêts qui permettent d'emprunter sans avoir à payer d'intérêts. Ces prêts sont souvent destinés aux personnes qui ont des revenus modestes.

Il est important de parler des travaux lorsqu'on étudie son plan de financement, car toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon sur l'enveloppe des travaux à prévoir. Dans tous les cas, le meilleur moyen de maîtriser votre budget travaux, c'est de faire appel à plusieurs entrepreneurs pour comparer non seulement leurs prix, mais aussi leurs prestations, leurs délais, les éventuelles clauses d'indemnisation en cas de retard de chantier et bien entendu, leurs assurances professionnelles. Demandez au moins trois devis très détaillés.



Comment baisser les frais de notaire

Il est important de souligner que lorsque l'on parle de frais de notaire, ce ne sont pas des honoraires que les notaires vont toucher grâce à votre achat. Ce sont en premier lieu des droits de mutation, c'est-à-dire un impôt. L'astuce consiste à lister l'ensemble du mobilier contenu dans le bien : cuisine équipée, armoires, équipements de jardin... Et d'en déduire le montant du prix de vente. Deuxième astuce, si vous achetez dans du neuf, les frais de notaire sont de 3% au lieu de 7 à 8% dans l'ancien.

Comment prévoir son budget pour le moment où on emménagera dans les lieux ? Tout comme dans les travaux, faites faire des devis pour les déménageurs si vous y avez recours et ne comparez pas que les prix, mais aussi les prestations. L'astuce que tout le monde connaît : invitez vos amis à faire les cartons et à vous aider à déménager, c'est encore moins cher.

