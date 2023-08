Ligue 1 : le PSG débute par un nul contre Lorient

La révolution promise par le PSG n'a pas encore eu lieu. Les Parisiens ont concédé un nul vierge de but face à Lorient (0-0) lors de la première journée de Ligue 1, samedi soir au Parc des Princes. Il serait cependant injuste de ne pas souligner la performance collective des champions de France en titre. Désormais entraîné par l'Espagnol Luis Enrique, ce PSG "new look" a confisqué le ballon pendant toute la partie et a offert par séquences de très beaux moments de possession. Les Parisiens, qui alignaient une attaque composée à 100% de recrues avec Lee, Ramos et Asensio, n'ont cependant pas réussi à se créer beaucoup d'occasions.

Le milieu de terrain uruguayen Ugarte, acheté 60 millions d'euros au Sporting Portugal, a été particulièrement intéressant à la récupération. Luis Enrique avait par ailleurs décidé de se passer du capitaine Marquinhos, qui n'est entré qu'en fin de match. Le brassard a été récupéré par Danilo, aligné en défense centrale. Des choix forts qui n'ont finalement pas été payants, la faute à un cruel manque d'imagination en phase offensive.

Mbappé en tribunes avec Dembélé

Pour ce premier match de la saison, le PSG s'était passé de ses deux attaquants stars : Neymar, sur lequel le club ne compte plus, et bien évidemment de Mbappé, en conflit depuis plusieurs semaines avec la direction. Le capitaine de l'équipe de France était d'ailleurs présent au Parc des Princes et est même entré dans les vestiaires, d'après des images captées par Canal+. Il s'est ensuite installé en tribunes avec Dembélé, son partenaire en équipe de France et tout nouveau joueur du PSG.

Sa présence signifierait-elle un début de réchauffement entre les deux parties ? C'est en tout cas ce qu'ont avancé samedi soir L'Equipe et Canal+. "Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain ont repris de premières discussions qui peuvent laisser espérer à l'apaisement (de la) situation", écrit le quotidien sportif. Le feuilleton de l'été devrait donc connaître de nouveaux rebondissements.

