Philippe Caverivière revient sur le lieu préféré de Louis Bodin

BEST OF - Spéciale Louis Bodin au "Petit Bambou" (2/2)

Toujours de bons conseils et connaisseurs de bonnes adresses, le chroniqueur Philippe Caverivière n'a pas hésité à conseiller à Patrick Balkany un lieu de massage apprécié par Louis Bodin : "Le Petit Bambou".

"Nous sommes tous bouleversés ici par l'injuste incarcération de l'intègre Patrick Balkany, on ne saurait lui conseiller le petit salon de massage asiatique de Louis Bodin. Demandez un menu à 12 euros, massage des cervicales et secouage du rouleau de printemps", a recommandé l'humoriste.



Néanmoins, face à l'inflation, les métiers du soin et du bien-être ont, eux aussi, été touchés par la hausse de prix. "L'établissement, favori de Louis Bodin, n'échappe pas à la règle", affirme Caverivière. "Le massage intégral, le souvenir de Phuket, que je conseille est désormais à 285 euros avec un supplément de 25 euros, pour le massage des boules de coco, ça devient hors de prix", s'est-il plaint.

