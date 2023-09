Le marché de l'immobilier se grippe, la faute aux taux d'emprunt qui ne cessent de grimper. Un signe ne trompe pas : habituellement, Quelle que soit la situation, les professionnels affirment que c'est le moment d'acheter. Pour une fois, ils disent le contraire, notamment aux primo-accédants, ceux qui achètent un appartement ou une maison pour la première fois.

Ces derniers, souvent des jeunes, ont des salaires plus faibles, moins d'apport et les taux d'intérêt en ce moment (environ 4%) réduisent leur capacité d'emprunt. Acheter présente donc pour eux un intérêt limité selon Meilleurs Agents. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter un bien. D'après les données du groupement d'agences immobilières, un couple de trentenaires avec 60.000 euros de côté peut encore acheter un appartement de 50m² dans la plupart des villes de France.

Vu la conjoncture, cet achat ne sera rentable qu'au bout de 12 ans par rapport à une location. Or, les primo-accédants n'occupent en moyenne que sept ans un logement. En général, ils finissent par acheter plus grand car ils ont un ou deux enfants entretemps. Acheter dans les circonstances actuelles leur ferait donc perdre de l'argent.

L'idéal reste donc d'attendre pour se constituer un apport plus important et acheter plus grand dans quelques années. D'autant que la tendance est actuellement à la baisse de prix. Ils se sont tassés dans la plupart des villes de France cette année, jusqu'à -8,6% à Bordeaux. Meilleurs Agents prévoit de nouvelles baisses pour l'année à venir de 4% en moyenne sur l'ensemble du marché.

