Immobilier : quelles sont les rues les plus chères de France ?

L'ÉCO & YOU - Quelles sont les rues les plus chères de France ?

L'ÉCO & YOU - Quelles sont les rues les plus chères de France ?

Généralement, les artères les plus onéreuses du pays se trouvent à Paris. Mais en ce moment le monde de l'immobilier connait quelques exceptions. Car les rues les plus chères fonctionnent avec les mêmes ressorts que le luxe dans son ensemble.

Si on prend le palmarès, on trouve donc 5 artères parisiennes qui sont de très loin les plus chères du pays : le Quai des Orfèvres (23.000€/m²), la Rue de Furstemberg (22.582€/m²), la Rue Guynemer (22.483€/m²) ou encore la Place Saint-Sulpice ou l'Avenue Montaigne. Elles sont en plein cœur de la capitale, à proximité du Jardin du Luxembourg, du quartier de Saint-Germain-des-Prés ou des Champs-Élysées par exemple. On est véritablement sur des produits d'exception.

Ensuite, il faut aller à Nice pour trouver les avenues qui longent la mer sur la baie des Anges : l’avenue Jean Lorrain (10.692€/m²) et l’avenue Germaine (10.248€/m²).

À savoir que la moyenne nationale, c'est 3.199 euros du m². Mais on est à 8.351 euros du m2 avenue Giuseppe Verdi à Aix-en-Provence, 7.134 euros rue Gasparin à Lyon ou 6.130 euros place de la Cathédrale à Strasbourg.



Des prix insensibles à l'inflation

Il faut regarder ces adresses comme si c'était un sac Vuitton, un yacht ou une voiture de sport. Ce sont des produits de luxe. Ça signifie qu'ils sont insensibles à l'inflation, à la crise, au durcissement des conditions d'octroi pour obtenir un prêt bancaire. On est sur une population internationale très fortunée qui paie cash.

En 2022, LVMH a réalisé 14 milliards de bénéfices en hausse de plus de 20%, Ferrari a dégagé près d'un milliard de bénéfices en hausse de 12%. Le luxe se joue des crises. Au contraire, c'est même une valeur refuge.

Les prix de l'immobilier à Paris ont baissé de 1,5% sur un an. À Nice, les prix sont quasiment stables. En fait, ces rues hors de prix sont atypiques. C'est un marché en soi, déconnecté du reste du secteur. Les biens sont exceptionnels et ne restent jamais longtemps en vente. Il y a quelques années, un bien situé sur le quai des Orfèvres est parti à 70.000 euros le mètre carré et il a été acheté par une des héritières de Picasso.

Pour les personnes lambda, Paris, Marseille, Nice, Bordeaux ne sont pas accessibles, car l'accès au crédit est beaucoup plus difficile qu'avant. À Paris, il faudrait que les prix baissent de 20% pour compenser la hausse des taux d'intérêts sur les crédits immobiliers. Les taux viennent de dépasser les 3% alors qu'on était à 1% en janvier 2022. Résultat : beaucoup moins de biens sur le marché. Les propriétaires refusent de mettre en vente plutôt que de baisser leurs prix.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info