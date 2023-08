Dernière ligne droite pour les vacanciers. À l'approche de la fin du mois d'août, et des vacances, les Français seront nombreux sur les routes côté retour ce week-end. Ce vendredi 17 août, Bison Futé a d'ores et déjà hissé le drapeau rouge dans le quart sud-est. Le drapeau orange domine partout ailleurs. L'occasion de rappeler quelques astuces pour économiser du carburant. Avec quelques gestes simples, il est possible de faire jusqu'à 15% d'économies.

Avant toute chose, n'oubliez pas de vérifier la pression de vos pneus. Car rouler avec un pneu sous-gonflé entraîne une surconsommation de carburant de 2,5%. Ensuite, si vous mettez la climatisation, ouvrez au préalable toutes les fenêtres, pour évacuer l'air chaud accumulé à bord. Évitez par ailleurs de mettre une température trop basse : 5 degrés d'écart suffisent entre dedans ou dehors, pour ne pas surconsommer, ou pire, vous enrhumer.

En roulant, pour moins consommer, vous devez rester avec un moteur en bas régime. Pour un diesel par exemple, essayez de rester en dessous des 2.000 tours par minute. Sur un modèle à essence, en dessous des 2.500 tours par minute. Vous économiserez facilement 10% sur un plein. Sur l'autoroute, n'oubliez pas de passer la 6e.

Et une fois arrivé à destination, pensez bien à enlever le coffre de toit ou le porte-vélos, car même à vide, rouler avec représente 10% de surconsommation de carburant.

À écouter également dans ce journal

Canicule - La chaleur s'installe à nouveau en France. 19 départements sont en alerte orange canicule ce vendredi 18 août. Les températures vont grimper tout au long du week-end, avec un pic attendu en début de semaine prochaine. Une situation qui pousse les vacanciers à s'adapter.

Mort de Gérard Leclerc - Hier soir à La Baule, Julien Clerc a rendu hommage à son demi-frère sur scène. Le chanteur lui a dédié le dernier concert de sa tournée avec émotion. Une date maintenue malgré le décès du journaliste politique dans le crash de son avion, en Loire-Atlantique.

Football - En conséquence de la hausse du mercure, le match de Ligue 1 Lyon-Montpellier, programmé samedi, a été décalé de 17h à 19h. Une décision prise par la Ligue pour préserver les joueurs.