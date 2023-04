Immobilier : la France a les taux d'emprunt les moins chers d'Europe, assure le gouverneur de la Banque de France

L'octroi des crédits immobiliers est en baisse. Face à ce constat, le ministère de l'Économie souhaite faire preuve de souplesse notamment en s'assurant que les normes visant à protéger contre le surendettement "ne deviennent pas un obstacle à l'accès au crédit".

"L'objectif du HCSH est de veiller à ce que les prêts immobiliers restent sûrs et donc éviter d'endetter les gens trop longtemps ou avec des mensualités trop élevées", explique le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, invité sur RTL. "L'accès facile au crédit, pour ceux qui peuvent rembourser leur crédit, c'est une bonne chose", poursuit-il.

"Le crédit immobilier est évidemment plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était il y a deux ou trois ans, quand il y avait ces taux d'intérêt exceptionnellement bas. Mais, c'est en France qu'il est le moins cher d'Europe et qu'il est le plus abondant d'Europe", souligne François Villeroy de Galhau. "En France, cette normalisation du crédit se passe mieux qu'ailleurs. Notre devoir est d'éviter qu'on surendette les ménages avec des mauvais crédits ou qu'on mette au bilan des banques des crédits qui seraient trop risqués".

