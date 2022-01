Lave-vaisselle : comment choisir son appareil et quelle est la meilleure marque ?

Les performances de lavage, de séchage ou encore le bruit sont-ils des critères à prendre en considération au moment de faire l'acquisition d'un lave-vaisselle ou se valent-ils tous ?

Avant d'acheter votre lave-vaisselle, vous devez bien regarder sa capacité " qui peut aller de deux petits couverts pour les petits lave vaisselle à une quinzaine pour les plus gros", démarre Adrian de San Isidoro de 60 Millions de Consommateurs. Il faut aussi jeter un coup d'œil à l'étiquette Énergie de l'appareil, "qui évalue de à A à G la consommation d'électricité de l'appareil. Ou plus on se rapproche de la lettre A, plus la facture annuelle électrique sera basse", poursuit-il.

"Enfin, et c'est un peu le B.A.BA, avant d'acheter un lave-vaisselle, vérifiez bien de disposer d'une prise électrique ou d'une arrivée d'eau à un système de vidange des eaux usées parce que sans ces prérequis, vous ne pourrez tout simplement pas installer votre lave-vaisselle", ajoute le journaliste.

Quel est le lave-vaisselle le plus performant ?

Selon l'étude de 60 Millions de Consommateurs, c'est "Siemens qui arrive en tête de notre essai, que ce soit en performances de lavage ou séchage, ce fabricant donne très largement satisfaction", explique Adrian de San Isidoro. "Et en matière de performance, il (le fabricant Siemens, ndlr) est talonné par la marque Miele, qui est bien aussi", et "tout en bas du classement figure la marque Candy, pénalisée, entre autres pour sa consommation électrique importante et son prix trop élevé".

Les trois premiers lave-vaisselles de l'étude sont vendus entre "750 et 960 euros et ils sont vraiment de loin les plus chers du panel", analyse le journaliste. "Mais heureusement, on peut en trouver à moins de 500 euros qui donnent satisfaction. C'est par exemple le cas de ceux de la marque Hot Point, qui est testé dans notre essai, qui affiche des résultats tout à fait satisfaisants. Donc là, il est vendu à 450 euros".

Quels sont les avantages du cycle éco ?

Le cycle éco est plutôt performant. Il lave aussi bien globalement que le cycle auto. Il fait parfois même mieux dans la partie séchage que le cycle auto. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle éco prend plus de temps à boucler parce qu'en fait, la température est plus basse et ça dégrade plus lentement les tâches", note Adrian de San Isidoro.

Il est d'ailleurs aussi toujours intéressant de faire tourner son lave-vaisselle pendant les heures creuses, "ça fait baisser la facture d'électricité". "Vous avez aussi la possibilité de lancer des demi-charges qui sont pratiques pour baisser la quantité d'eau et d'électricité pendant le cycle, si jamais vous avez la moitié de votre machine qui est remplie", conseille le journaliste de 60 Millions de Consommateurs.

Enfin, si vous voulez un lave-vaisselle non bruyant, préférez le Hot Point, plus silencieux qu'un Siemens et un Candy, conclut-il.