Orange, Free, SFR... Quel opérateur est le mieux noté par les abonnés en 2022 ?

Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom se partagent le marché des télécommunications et ne sont jamais à court d'arguments pour attirer de nouveaux clients. Mais quel opérateur mobile et quel fournisseur d'accès à l'Internet apportent le plus de satisfaction à ses abonnés en 2022 ?

"D'après les abonnés que nous avons interrogés, nous avons fait une enquête sur plus de 2.000 abonnés des opérateurs fixes et mobiles, c'est Sosh qui est l'opérateur mobile qui offre la meilleure qualité pour les appels téléphoniques", démarre Amine Meslem journaliste à 60 millions de consommateurs. Et celui qui a la moins bonne note est "Red SFR".

Dans le classement, Sosh et Orange arrivent de nouveau en tête "pour la qualité de leur connexion Internet mobile". "Free et Bouygues Telecom sont un peu moins pressés sur ce critère, mais les plus critiqués. Là encore, on retrouve SFR et Red (en bas du classement, ndlr) que ce soit la qualité ou la disponibilité du réseau", ajoute Amine Meslem.

Quels opérateurs abusent des offres en cours d'abonnements ?

"Il y a quasiment 31% des clients des opérateurs mobiles qui disent avoir subi ces modifications d'offres au cours des 12 mois qui précédaient l'enquête", ajoute-t-il. Les opérateurs qui en abusent sont "Red by SFR", "SFR" "Bouygues", décrit encore Amine Meslem.

Peut-on avoir un recours en cas de cette modification forcée de l'offre initiale ? "Déjà, les opérateurs sont tenus d'informer les personnes concernées au moins un mois avant la modification du contrat. Mais le problème, en fait, c'est qu'il arrive que des abonnés n'en prennent pas connaissance parce que l'information était dans un mail qui était classé dans leur courrier indésirable, ou alors parce qu'ils l'ont supprimée en croyant tout bêtement qu'il s'agissait d'un message publicitaire", répond Amine Meslem.

"Les opérateurs laissent quand même la possibilité de refuser le changement. Mais le souci, c'est qu'ils contraignent les utilisateurs à signaler le refus sur leur espace client dans un délai. Quand les opérateurs ne permettent pas de conserver l'offre initiale, les abonnés ont toujours le droit de résilier sans frais dans les quatre mois qui suivent la modification du contrat", détaille le journaliste.

Qui sont les abonnés les plus satisfaits par leurs services client ?

Les abonnés les plus satisfaits par leur service clients, "ce sont ceux d'Orange, de Sosh et de Bouygues Telecom". Et les moins contents sont chez "Red et SFR", "27% des clients de SFR nous ont dit avoir patienté plus de 10 minutes avant d'avoir quelqu'un au bout du fil", révèle Amine Meslem.

Enfin, l'enquête de 60 millions de consommateurs sur les Box Internet dévoile que Free est "le fournisseur d'accès à Internet, qui a vraiment obtenu la meilleure note de satisfaction globale de la part des abonnés de notre panel".

Free "est particulièrement apprécié pour la rapidité de sa connexion avec un chargement infiniment plus rapide, des pages Web et des vidéos en streaming, mais aussi la qualité des appels passés depuis la box. Et après Free, Orange, Sosh, Bouygues Telecom sont dans la moyenne", analyse Amine Meslem.

Au sommaire de l'émission

