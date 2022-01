Poussière, tabac, résidus... Comment bien nettoyer nos logements ?

Il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories de polluants domestiques. "D'une part, les polluants de l'air intérieur. Ce sont des substances très volatiles, dont le benzène, les particules fines, le formaldéhyde, qui sont tous cancérigènes", explique Elisabeth Chesnais du magazine UFC-Que Choisir à Flavie Flament.



"Et puis, d'autre part, on a les poussières. Alors là, ce sont des substances toxiques pour la santé, celles que nous avons trouvées, mais qui sont dans les poussières parce qu'elles sont pures, parfaites. Et dans cette catégorie, on a des conservateurs qui sont hyper allergisants, très, très utilisés, des phtalates, c'est à dire des plastifiants, sont très nocifs, aussi des métaux lourds, des pesticides", poursuit Elisabeth Chesnais dans l'émission Jour J.

Certains foyers sont-ils contaminés par des substances interdites ? "Alors oui. Ça été la surprise de nos analyses de poussières, c'est qu'on trouve des métaux lourds : plomb, mercure, arsenic et des pesticides interdits", révèle Elisabeth Chesnais.

"Et ce qui est terrible, c'est qu'on a des substances qui sont interdites depuis 40 ans et qu'on retrouve encore dans des logements qui ont ont des parquets massifs anciens ou des boiseries anciennes. Ça peut-être aussi de belles peintures au plomb qui ont été recouvertes, mais qui vont quand même émettre des particules minuscules", note la journaliste.

Alors, comment se débarrasser rapidement de ces substances ?

Face aux polluants d'intérieurs, "c'est assez simple", rassure Elizabeth Chesnais. Il suffit de choisir "des produits d'entretien qui n'ont pas de composés toxiques" et limiter aussi "au maximum" l'utilisation de "désodorisants, bougies, parfums d'intérieur, tous ces produits qu'on introduit qui ne sont pas forcément très utiles", recommande-t-elle.

Pour les polluants de poussières, "là c'est plus lourd", met en garde la journaliste. Il faut un nettoyage "très très régulier". Pour se faire, il vous faut passer l'aspirateur avec un filtre "qui piège bien les substances les plus fines", "passer la serpillère ou une microfibre humide, ce qui permet de bien enlever la poussière après le passage de l'aspirateur et d'enlever celle qui a pu être déposée après le passage de l'aspirateur". Plus encore, "il faut surtout éviter le plumeau, la balayette et le balais, parce que tous ces accessoires, ça vous remet la poussière en suspension et vous la respirez à pleins poumons", précise Elisabeth Chesnais.

Pensez aussi à bien nettoyer vos ventilations

Elisabeth Chesnais est catégorique, ce sont les ventilations avec des extractions d'air ou des entrées d'air ou des grilles dans les habitats les plus anciens qui sont négligées. Il faut les entretenir "parce que c'est indispensable pour limiter la pollution intérieure".

Plus encore, Elisabeth Chesnais conseille de laisser vos chaussures à l'extérieur de chez vous, dans l'entrée ou le garage et d'éviter de marcher dans vos pièces avec, "parce que sur vos semelles, vous allez avoir des polluants de l'extérieur, parfois des pesticides du jardin si vous avez un jardin". Enfin, "où qu'on soit, il faut aérer. Parce que la pollution de l'air intérieur, si elle se concentre, vous allez respirer un air de plus en plus vicié".