publié le 22/06/2019 à 08:39

Nombreux sont ceux à mettre directement leurs assiettes sales, avec des restes alimentaires, dans le lave-vaisselle. Et une fois propres de ressortir assiettes, plats et couverts selon les besoins. Le lave-vaisselle devient dès lors une sorte de placard. Ce n'est pas bon du tout.

Car si vous ne nettoyez pas un peu votre vaisselle avant le passage dans la machine, comme il y fait chaud et humide, c'est l'environnement idéal pour la multiplication des microbes. Il faut donc bien nettoyer votre vaisselle mais aussi le lave-vaisselle lui-même à vide. Et quand la vaisselle est terminée, il faut la sortir et la ranger. Autrement le lave-vaisselle devient une sorte d'étuve, là où les laborantins font pousser des microbes.

Autre astuce liée à cet appareil électroménager : vous pouvez également y mettre votre brosse à dents. De même que vous ne mangez pas tous les jours dans une assiette sale, il faut laver régulièrement votre brosse à dents, soit avec des bains de bouches où la faire tremper, soit en la mettant simplement dans le compartiment couvert.