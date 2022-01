Comment Josephine Cochrane a inventé le lave-vaisselle

Josephine Cochrane est une Américaine née en 1839 dans l’Ohio. Son grand-père était inventeur, il a notamment concouru à l’amélioration des bateaux à vapeur, et sans doute a-t-il transmis ce gène.

Car, Josephine Cochrane , elle, aussi a inventé quelque chose de bien plus essentiel à notre quotidien et dont on se sert beaucoup, particulièrement au moment des fêtes où l’on reçoit la famille, les amis chez soi. Josephine Cochrane était riche, tant mieux pour elle et tant mieux pour les autres aussi, car elle aimait recevoir chez elle pour dîner. Elle avait pour ça une flopée de domestiques qui s’occupaient de tout : de faire manger, de mettre le couvert, de servir et bien sûr de laver la vaisselle.

Et justement c’est parce qu’elle en avait assez que son personnel ébrèche ou abîme ses plats, ses assiettes en les lavant qu’elle finit par se dire qu’une machine qui ferait ça à leur place sans rien casser, ça serait quand même pratique. Elle ajoute même : "Si personne ne veut inventer de machine à laver la vaisselle, eh bien je le ferai moi-même !". Et comme personne ne veut apparemment, elle va le faire en 1886.

Elle n'a pas de diplôme d'ingénieure, mais elle a du temps et de l’argent. Josephine Cochrane commence par mesurer ses plats, ses assiettes. Puis, elle construit des compartiments pour les accueillir ainsi que les coupes, verres et autres tasses. Ces compartiments, elle les place sur une roue horizontale située dans une chaudière en cuivre et actionnée par un moteur avec un système de pompes qui envoie de l’eau savonneuse.

Cette machine, elle la baptise le lave-vaisselle Cochrane, en toute simplicité. Conquis par cette machine automatique, contrairement à d’autres systèmes qui existaient mais qui étaient manuels et peu efficaces, les amis de Joséphine lui en demandent tous une.

En 1893, elle reçoit un prix à l’Exposition Universelle de Chicago qui lui vaut de recevoir des commandes essentiellement d’hôtels et de restaurants du monde entier, car sa machine est assez imposante. Il faudra attendre 1950 pour qu’un modèle adapté à tous les foyers soit créé et que nous soit cette corvée enfin épargnée. Alors merci Josephine Cochrane, cette Illustre Inconnue qui désormais ne l’est plus.