Épargne : Livret A, assurance vie, plan d'épargne ... Où placer son argent en 2022 ?

Le 1er février prochain, le taux du Livret A va doubler et atteindre 1%. Ce produit d'épargne deviendra-t-il pour autant plus intéressant à l'heure où l'inflation reste galopante ? Où faut-il placer son argent en 2022 ?

Tout d'abord, est-ce que le rendement du Livret A est positif ? "Eh bien non. Au niveau du rendement, le Livret A reste négatif parce que l'inflation, actuellement, c'est plus de 2%. Et donc, avec un livret A à 1%, on est en rendement réel négatif d'au moins 1 point" démarre Philippe Crevel du Cercle de l'Épargne, un centre d'études et de réflexion sur l'épargne, le patrimoine et la retraite. "Et si l'inflation est amenée à continuer, ça va encore se creuser parce qu'il n'y aura pas de nouveau changement avant le 1er août 2022. Donc, ce n'est pas là où on va gagner de l'argent."

"Concrètement, si je place 100.000 euros sur mon Livret A le 1er février, il me rapportera 5.000 euros à la fin de l'année", renchérit Flavie Flament. Et l'avantage du Livret A, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité dessus. "Le deuxième avantage, c'est la garantie. L'État garantit le capital. Vous mettez 100 euros, le lendemain, vous avez toujours 100 euros", a priori on ne risque pas de perdre notre argent sauf s'il l'État fait faillite, "mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas", poursuit-il.

Quels sont les placements plus rémunérateurs que le Livret A ?

"Il y a le Livret d'Épargne Populaire (LEP) 2,2% à compter du 1er février 2022. Mais c'est réservé à une certaine partie de la population. Il ne faut pas être imposable à l'impôt sur le revenu ou il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 20.000 euros. Il y a 15 millions de Français qui peuvent en bénéficier. Il y n'y en a que 7 millions qui en ont ouvert un compte", précise Philippe Crevel. Et "vous ne perdez pas en capital" avec ce LEP.

Pour les moins de 25 ans, il y a le Livret Jeune, avec "un rendement qui est égal au Livret A, plus une petite prime. En général, c'est 0,25 point ou 0,5 point (de prime, ndlr). C'est la banque qui détermine la prime qu'elle accorde, en plus du taux du Livret A, donc, il faut bien choisir sa banque aussi", poursuit le spécialiste.

Concernant les PEL (Plan d'Épargne Logement), il y a "deux catégories. Ceux qui ne sont pas intéressants, ça veut dire tous ceux qui sont ouverts depuis le 1er janvier 2018 ou là c'est 1% de rendement fiscalisés. En revanche, les vieux PL, ceux qui datent des années 2010 2015. Là, on va trouver des rendements de 2,5%, donc il ne faut surtout pas les fermer", analyse le spécialiste.

Enfin, vous pouvez investir dans les Fonds euros de l'assurance-vie, "c'est rémunéré à peu près autour de 1,2%", explique Philippe Crevel. "Ce n'est pas un produit d'épargne, c'est un contrat qu'on a avec un assureur, on lui confie notre argent et on lui dit : 'Vous allez le faire prospérer et le moment venu, je peux le récupérer'", décrit-il.

Au sommaire de l'émission

Où placer son argent en 2022 ?

Invité : Philippe Crevel, directeur du cercle de l'épargne.



