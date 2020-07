À La Une des Échos : le Royaume-Uni tourne le dos à Huawei

publié le 15/07/2020 à 12:16

À la Une des Échos, partenaire de RTL, le groupe chinois Huawei est en très mauvaise passe. Le Royaume-Uni a décidé mardi 14 juillet que Huawei ne pourrait pas participer à la construction de ses futurs réseaux mobiles 5G.

C’est une énorme gifle pour le Chinois. Huawei ce n’est pas seulement une des plus grandes marques de smartphone, celle qui s‘est payé Antoine Griezmann pour faire la promo de ses produits. Huawei c’est aussi le numéro 1 mondial des antennes mobiles, ces gros rectangles blancs qu’on peut voir en haut des pylônes et qui servent à diffuser le signal.

Et bien, bye bye Huawei. À partir de janvier 2021, les opérateurs de télécoms britanniques ne pourront plus acheter d’antennes chinoises et d’ici 2027, ils devront avoir retiré celles qui sont aujourd’hui dans leur réseau.

Pour faire court, les États-Unis accusent Huawei d’être un parfait moyen d’espionnage pour les autorités de Pékin. Et les Américains font pression sur leurs alliés, notamment européens, pour qu’ils n’utilisent plus ces produits.