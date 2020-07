publié le 05/07/2020 à 14:31

Faut-il faire un moratoire sur la 5G ? Ce débat anime actuellement la classe politique, des Verts, aux membres du gouvernement. La secrétaire d'État à l'Économie Agnès Pannier-Runacher a affirmé que les enchères pour attribuer les premières fréquences 5G, prévues en septembre, seraient bien lancées, fermant ainsi la porte au moratoire demandé notamment par la Convention citoyenne pour le climat.

Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 5 juillet, le maire EELV de Grenoble Éric Piolle estime qu'"aujourd’hui, on monte des territoires urbains toujours plus en technologie. Ils vont connecter plein de trucs totalement inutiles pour notre vie quotidienne. Et on laisse plein de territoires qui n’ont pas accès au numérique", a-t-il dénoncé avant d'ajouter : "On ne peut pas architecte ou entrepreneur et travailler dans une zone blanche, ça ne marche pas".

Le maire EELV réélu s'est ensuite livré à ce qu'il reconnaît comme étant "un raccourci légèrement provocateur" : "Est-ce que le progrès c’est de pouvoir regarder des films pornos en HD ?". "La moitié des 4% des émissions de gaz à effet de serre émise par le numérique, c’est le streaming. Un quart des vidéos qui sont regardées sont des vidéos porno. Évidemment, je fais un raccourci légèrement provocateur parce que j’aime bien ça, mais grosso modo la 5G, c’est pour nous permettre de regarder des films porno même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD", a-t-il insisté.

Plusieurs candidats écologistes élus aux dernières municipales, à Bordeaux et Strasbourg notamment, ont exprimé leurs réserves concernant la 5G. Sur RTL, Pierre Hurmic, le maire écolo de Bordeaux trouve "totalement inadmissible qu'on puisse imposer la 5G sans expliquer, sans discuter, sans voir ce que sont les aspirations des habitants (...) Je n'aime pas les techniques imposées"