publié le 14/06/2020 à 02:34

Invité dans l'émission On n'est pas couché, l'astrophysicien Francis Rocard était venu parler de son dernier livre Dernières nouvelles de Mars. "Je crois que je me suis intéressé à Mars, comme beaucoup d'autres, parce que c’est sûrement l’endroit dans l’univers le plus facilement accessible avec nos sondes", a-t-il expliqué. D'après lui, c'est l'espoir de découvrir la présence de vie, ailleurs dans l'univers, qui guide en partie la conquête spatiale.

Or, les rivalités politiques ralentissent cette conquête. "Si les Chinois et les Américains travaillaient ensemble pour aller sur Mars, on gagnerait 10 ans", est persuadé le scientifique. Une coopération impossible à imaginer avec la politique actuelle du président américain Donald Trump, qui souhaite qu'un humain retourne sur la lune avant la fin de son mandat, en 2024.

