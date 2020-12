publié le 30/11/2020 à 17:27

On y trouve des bijoux, des vêtements des parfums... et de faux rabais : Wish, un des sites marchands les plus visités de France avec plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires dans l’Hexagone, vient d’être épinglé par la répression des fraudes et son dossier transmis au procureur de la République.

Wish c’est une plateforme californienne qui propose plein de produits chinois à bas prix, qui vous sont expédiés directement d’Asie par colis quand vous commandez en ligne. Pour attirer les clients, le site affiche des prix cassés. Sauf que normalement, une réduction annoncée est censée correspondre à un prix de référence. Ici, Wish est suspecté d’avoir proposé de faux rabais.

Le problème, c’est que si un bijou à 10 euros est affiché en promotion avec 90% de réduction, le consommateur va penser qu’il en vaut 100 et donc que c’est un produit de qualité. S'il savait que le produit n'en valait que 10, il ne l'aurait peut-être pas acheté.

Le comportement d'achat des consommateurs est donc biaisé, et la confusion est encore plus forte sur le moteur de recherche de Wish. On vous laisse penser que vous pouvez trouver votre parfum de marque préféré, alors qu'en en réalité il n’est pas proposé, mais c’est un flacon qui lui ressemble... Doublement trompeur, donc.

La justice va maintenant étudier le dossier. Wish encourt plusieurs dizaines de millions d’euros d’amende.