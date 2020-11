et Marie-Pierre Haddad

publié le 29/11/2020 à 16:00

Quelque 1.500 personnes selon la préfecture, plus de 2.000 selon les organisateurs, ont manifesté samedi 28 novembre à Montbert près de Nantes, contre l'implantation du géant de l'e-commerce américain Amazon. Ils ont dénoncé l'impact néfaste de ce projet pour l'économie locale.

Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Adrien Quatennens a indiqué avoir effectué une seule fois un achat sur Amazon. "Je cherchais un intégral vinyles de Bob Marley et je ne le trouvais pas ailleurs. Sinon, je n'achète pas sur Amazon, parce que ce n'est pas un modèle auquel j'adhère", a-t-il expliqué (vidéo ci-dessus à partir de 54 minutes).

Le député la France insoumise du Nord a encouragé les Français à faire leurs achats sur "des plateformes françaises, comme Cdiscount". Cependant, le coordinateur de la France insoumise n'appelle pas au boycott du géant américain. "Je fais confiance aux Français", a-t-il indiqué.

Adrien Quatennens propose "une taxe exceptionnelle sur Amazon qui viendrait alimenter un fonds d'aide et de soutien aux petits commerces". "Allez plutôt sur des plateformes françaises. Si on peut favoriser le petit commerce, avec ce qui vient de se passer et ce confinement incohérent, allez-y", a-t-il lancé.