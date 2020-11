Confinement : quand les restaurants pourront-ils rouvrir ?

Confinement : tout ce qui va changer ou non d'ici la fin de l'année expliqué par la brigade RTL

publié le 25/11/2020 à 14:44

Les restaurateurs devront encore faire preuve de patience avant de pouvoir rouvrir leurs établissements. Le président a abordé cette question lors de son discours prononcé mardi 24 novembre. Une réouverture des restaurants pourrait intervenir le 20 janvier 2021. Une date inhérente à l'amélioration de la situation sanitaire.

Le nombre de contamination est encore trop important pour permettre aux restaurateurs de reprendre leurs activités. Emmanuel Macron a fixé un objectif de moins de 5.000 cas quotidiens pour une réouverture. Les restaurants devront également respecter des protocoles renforcés pour éviter au mieux la propagation du coronavirus.

Les restaurants ne sont cependant pas les seuls à attendre une décrue de l'épidémie. Les bars et salles de sport ne pourront pas non plus accueillir du public avant cette date.