Livraison : mon produit est défectueux mais le vendeur ne veut pas le reprendre

Le produit que j'ai commandé et reçu est défectueux. Sauf que le vendeur ne veut rien entendre. Maître Anne-Claire Moser vous conseille de tout de suite faire valoir la garantie légale de conformité, définie par les articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation, et qui s'applique aux biens neufs et d'occasion.

Le vendeur qui refuse de réparer, de rembourser, ou qui ne veut rien entendre, s'expose à une mise en demeure dans un délai d'un mois. L'acheteur peut aussi saisir le tribunal pour demander la restitution du prix. Sachez que jusqu'à 5.000 euros, celui-ci est compétent et que vous n'avez pas besoin d'être accompagné par un avocat. Au-delà, la représentation est obligatoire.

Alternativement, jusqu'à 1.000 euros, des plateformes gouvernementales, comme litige.fr, existent pour vous permettre de régler à l'amiable, via des recours simplifiés, seuls ou avec assistance, votre différend avec ce vendeur.

