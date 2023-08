INVITÉ RTL - "Le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous", assure le président de Système U

Des nouvelles plutôt rassurantes. Invité de RTL, vendredi 11 août, Dominique Schelcher, président de Système U, assure que "le pic de l'inflation alimentaire est derrière nous". "Les prix des produits se sont stabilisés et ils n'augmenteront plus", promet-il. Selon des chiffres récents de l'Insee, les achats alimentaires des Français ont connu une baisse de 11,4% en volume entre fin 2021 et le début du second semestre 2023, conséquence directe de la hausse des prix, selon Dominique Schelcher.

Et si le pic de l'inflation pour l'alimentaire est désormais passé, "on ne reviendra pas aux prix d'avant-crise" pour autant, admet le président de Système U. Michel Biron, le directeur exécutif achats et marketing de Lidl France, avait dressé un constat similaire sur RTL à la fin du mois de juillet. "Il faut arrêter de vendre du rêve aux Français, on ne retrouvera pas les prix d'avant crise", annonçait-il.

Une rentrée moins chère qu'en 2022 ?

Le président de Système U s'est également voulu rassurant au sujet de la rentrée scolaire. "L'inflation sur la rentrée scolaire sera inférieure à celle de l'année dernière", explique Dominique Schelcher. Une bonne nouvelle pour les Français, qui vont recevoir dans les prochains jours, pour certains, l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

"Globalement, les conditions de la rentrée [2023] seront meilleures que l'année dernière", poursuit-il. Selon lui, "de très fortes promotions" seront disponibles en rayons pour les consommateurs, notamment dans les magasins de la coopérative U.