Pour ce dernier week-end de juillet, Bison-Futé annonce du orange dans le sens des départs et des retours pour ce vendredi 28 juillet. Samedi, ce sera rouge dans le sens des départs. À la moitié des vacances d'été, li bilan dressé est plutôt positif, malgré la chaleur et l'inflation.

En effet, les touristes se sont adaptés, et les professionnels du secteur sont optimistes, notamment les clubs vacances, qui font le plein depuis trois semaines, malgré l'inflation. Chez Belambra, par exemple, la fréquentation est en hausse par rapport à l'an dernier, selon Alexis Gardy, le président du groupe : "C'est une arme anti-inflation quelque part. Comme vous êtes dans une formule tout compris, vous avez une maîtrise à 100 % de votre budget et vous êtes à l'abri des mauvaises surprises. Après, ce que l'on voit, c'est que sur les dépenses périphériques, on sent une plus grosse réserve."

La hausse des prix a également rebattu les cartes des destinations, a estimé Nicolas Beaurain, directeur général de la plateforme Maeva, qui propose des réservations de campings et de résidences privées : "On a un vrai succès de la montagne, qui a pris 25 % de croissance de réservations par rapport à l'année dernière pour le mois de juillet. Sur la façade atlantique, la Vendée et la Bretagne tirent leur épingle du jeu. C'est un peu moins bon sur les destinations méditerranéennes."

Le vacanciers ont privilégié des lieux de vacances moins chers, et avec des températures plus douces, d'où ce léger tassement vers la Côte-d'Azur et la Corse.

