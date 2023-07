Inflation : les prix des fruits et légumes ont augmenté de 16% en un an

Après avoir déjà augmenté de 11% entre 2021 et 2022, les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% entre juin 2022 et juin 2023, a déploré mercredi 26 juillet l'association de défense des consommateurs Familles rurales, qui publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante. Certaines multinationales continuent d'augmenter leurs prix, comme l'a indiqué ce 26 juillet le patron de Lidl sur RTL. Ce qui peut expliquer que la baisse des prix annoncée sur certains produits n'est pas toujours visible.



2,51 euros le kilogramme de bananes non issues de l'agriculture biologique, cela représente une hausse de 30% en un an. Le prix du kilo de fraises rondes bio est affiché avec une augmentation de 22%, à 15,23 euros. Les carottes bio coûtent en moyenne 35% plus cher, à 2,96 euros. Les produits qui sont généralement les plus accessibles aux budgets les plus modestes sont donc ceux qui augmentent de manière inquiétante.

Un budget alimentation en très nette augmentation, qui peut représenter jusqu'à 18 % d'un Smic net mensuel. Avec des conséquences très lourdes. Dans le détail, le prix du panier de fruits a augmenté de 14% en conventionnel et de 8% en bio, celui du panier de légumes de 17% en conventionnel et 15% en bio.



Comment mieux manger ?

Par conséquent, pour manger 5 fruits et légumes par jour et par personne et respecter les préconisations officielles du Plan national nutrition santé (PNNS), une famille de deux adultes et deux enfants "a dû dépenser entre 134 et 241 euros" mensuels, "soit entre 10% et 18% d'un SMIC net mensuel", relève l'association.

"Une personne sur deux renoncent à des aliments parce qu'ils coûtent trop cher. Donc notre grande inquiétude à Familles rurales, c'est que les consommateurs se détournent des aliments qui sont les plus sains pour notre santé et dont on a besoin pour aller bien", explique Nadia Ziane, directrice du département consommation.

L'Association milite donc pour la mise en place d'une allocation alimentaire mensuelle de 65 € pour les ménages les moins favorisés afin d'accéder à des produits sains. Un dispositif qui, selon elle, permettrait également de lutter contre la malbouffe, responsable de pathologies comme les maladies cardiovasculaires.





