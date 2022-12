INVITÉ RTL - Coupures d'électricité : pas de risque durant France-Argentine, assure RTE

C'est la menace qui plane en cette période tout à fait particulière : devons-nous réellement craindre des coupures d'électricité cet hiver ? Xavier Piechaczyk, président du Directoire de RTE, le Réseau de transport d'électricité français, fait état ce vendredi sur RTL d'un "mois de décembre plutôt sans encombres", en raison des "efforts de sobriété" réalisés par les Français depuis plusieurs semaines, note-t-il.

Avec une consommation d'électricité en baisse de 9.7% dans les foyers français, les entreprises et les bureaux la semaine dernière, Xavier Piechaczyk tient à "remercier" les consommateurs responsables. Face à l'effort général, "EDF fait des efforts pour remettre sur le réseau des réacteurs nucléaires", assure encore le président du Directoire. Concernant l'application Ecowatt, qu'il surnomme le "Bison futé de l'électricité", Xavier Piechaczyk tient à saluer les 2.5 millions de téléchargements, qui prouvent une "mobilisation des Français".

Et de rappeler les "gestes particuliers" à effectuer en cas de signal rouge : baisser un peu plus sa consommation d'électricité en ces occasions, "entre 8h et 13h et 18h et 20h", indique-t-il. Quant aux éventuelles difficultés, celles-ci dépendent de la météo : "Il a fait froid, mais pas suffisamment pour que l'on soit en difficulté", souligne Xavier Piechaczyk.

Normalement, on devrait passer les fêtes sans encombres Xavier Piechaczyk, président du Directoire de RTE

"Normalement, on devrait passer les fêtes sans encombres", ajoute-t-il, prévoyant un "prochain rendez-vous" en janvier 2023, un mois qui "statistiquement peut être froid". Si l'énergie nucléaire à disposition sera plus conséquente, "les Français peuvent surconsommer", prévient le responsable.

Un record a également été battu en importations : "le 8 décembre, on a importé 15 gigawatts", l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires, explique Xavier Piechaczyk. Une preuve que "la solidarité entre les pays européens" en termes d'énergie fonctionne, se réjouit à nouveau le responsable. Et de préciser qu'aucun incident n'est à craindre durant la finale de la Coupe du monde ce dimanche dès 16h, car "le week-end, la France consomme moins car les industries ne marchent pas". Bien qu'un "rebond" de consommation soit tout de même à prévoir à la mi-temps.

Si la vigilance est maintenue au niveau des efforts en sobriété et d'Ecowatt, les coupures ont peu de chances d'arriver, assure Xavier Piechaczyk, qui recommande de "faire attention" et de rester mobiliser.

