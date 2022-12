Coupures d'électricité : comment être au courant des éventuels délestages ?

Le site et l'application Ecowatt indiquent au jour le jour la consommation électrique nationale.

Les coupures d'électricité envisagées cet hiver pour soulager le réseau électrique sont au cœur des discussions politiques de ces derniers jours. Si la situation est tendue, Emmanuel Macron se veut rassurant : "Pas de panique, on va tenir l'hiver", avait-il déclaré. Ces délestages concernent "les pics de consommation électrique, donc les jours de semaine, et les créneaux horaires indicatifs de 8h à 13h et de 18h à 20h", peut-on lire dans une circulaire du gouvernement transmise par les préfets, consultée par TF1info.

Avant tout délestage, le site et l'application Ecowatt seront mis à jour afin d'indiquer le niveau de tension : orange pour un "système électrique tendu" et rouge "pour un système électrique très tendu". Ces alertes seront diffusées par le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension, RTE, deux à trois jours avant les coupures. En cas d'alerte orange, "les écogestes sont les bienvenus" et en cas d'alerte rouge, les "coupures" sont "inévitables si nous ne baissons pas notre consommation", indique le site Ecowatt.

Ces alertes seront également relayées par "les grands distributeurs d'électricité, de nombreux médias, des enseignes de grande distribution, La Poste, des agences immobilières" et autres indiquent le site Vie-Publique.

Des prévisions vouées à évoluer

Si les alertes diffusées sur Ecowatt se confirment, RTE diffusera une première prévision, concernant la puissance électrique à suspendre, à 15h la veille de la coupure. À 17h le site Coupures-temporaires présentera les départements et villes concernés par le délestage, précise TF1Info. Enfin, à 19h30, RTE et Enedis actualiseront les prévisions précédemment données. Toutes ces informations seront relayées sur le site Ecowatt et par les acteurs précédemment cités.

Le lendemain et jour J des coupures, les éventuelles modifications apportées seront données à peu après à six heures du matin. "Elles ne concerneraient qu’un éventuel allègement des délestages, voire un évitement des coupures", indique la circulaire consultée par TF1Info. Une fois encore, les coupures seront annoncées sur Ecowatt, les médias et autres relais prévus à cet effet.

