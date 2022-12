Les Français ont consommé moins d’électricité ce mercredi 14 décembre 2022 en soirée. Et pour cause, beaucoup d’entre eux étaient devant leurs télévisions, à plusieurs, pour voir la demi-finale opposant la France au Maroc. Aux alentours de 20h, la consommation d’électricité a baissé plus vite qu’à la normale. Cela coïncide avec le coup de sifflet initial qui a lancé la demi-finale.



À 20h50, lors de la mi-temps, le réseau électrique a connu un pic de consommation soudain. Cette fois, cela coïncidait à la fin de la première mi-temps. En quelques minutes à peine la hausse a été de 500MW, soit l’équivalent de la consommation de la ville de Bordeaux, ou un peu moins de la moitié d’un réacteur nucléaire. Les Français ont rallumé quelques lumières, probablement ouvert les frigos et fait réchauffer quelques plats. Lors du coup de sifflet final, ce même pic a été observé.



Ces pics de consommations sont anticipés par les équipes de RTE. "Les dispatcheurs de RTE sont préparés aux variations de la consommation attendues pendant ce type d’événement et savent les gérer, explique l’entreprise qui gère le transport de l'électricité en France à RTL. Il y a pas de risques que la sécurité d’approvisionnement en électricité", ajoute RTE.



Cette même anticipation aura lieu pour la finale entre la France et l’Argentine en pleine après-midi cette fois, dès 16h.

