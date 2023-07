Électricité, alcool, transports : comment se traduit la fin du "quoi qu'il en coûte" ?

Électricité, alcool, transports... Mardi 18 juillet, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a annoncé la hausse des prix dans de plusieurs secteurs. Dans les prochains mois, les Français vont ainsi devoir participer au désendettement de l'État.

Au 1er août, la facture d'électricité va augmenter de 10%. Cela s'ajoute aux +15% de février, ce qui représente 164 euros en moyenne de plus pour les ménages chaque année. En piste également : l'alcool et le droit d'accise, une vieille taxe sur les vins et spiritueux. 1 à 2 centimes par bouteille d'alcool fort et 0,3 centimes pour le vin. Ce n'est pas grand chose mais à la fin, cela fait quelques millions pour l'État. Ce mardi, les Franciliens apprenaient aussi que le prix du pass Navigo allait augmenter en décembre, bien que la hausse exacte ne soit pas encore connue.

L'objectif pour le gouvernement est de choisir ses combats et de réduire les dépenses de 4,2 milliards en tout (ce qui serait inédit depuis quasiment 10 ans). Mais, pour ce faire, il ne faut pas que les hausses étouffent les ménages et ne provoquent une colère sociale.



Un risque politique pour Emmanuel Macron ?

Le raisonnement au gouvernement est le suivant : en mettant la pression sur la grande distribution à la rentrée, le prix du charriot de courses va descendre drastiquement. Les prix à la pompe ont déjà baissé, comme les prix du gaz. Si le prix du caddie chute aussi de façon visible, les autres hausses seront plus indolores. Pour l'électricité, on parle de 13 euros de plus par mois en moyenne !

Le but est aussi d'amener les Français à réduire leur consommation d'électricité. Augmenter le prix de l'électricité les a déjà poussé à changer leurs comportements en consommant 9% de courant en moins cet hiver pour neutraliser la hausse.

Si cela peut sembler être un risque politique pour Emmanuel Macron, pour certains au gouvernement, c'est l'occasion de montrer aux Français à quel point ils étaient aidés jusqu'à maintenant. Car, c'est vrai que le "quoi qu'il en coûte" n'a pas rapporté grand chose politiquement. Logique, quand la situation est stable, personne ne se dit que c'est grâce à l'action de l'État.