Toute l'année, RTL suit de près l'évolution de votre pouvoir d'achat, d'abord avec le "panier RTL". Cette fois, le panier passe en mode grande vacances avec "l'addition RTL de l'été". Les journalistes de la rédaction de RTL ont comparé par rapport à l'année dernière les prix de sept produits de l'été dans cinq villes de vacances. Résultat des courses : ça augmente !

En moyenne, 1,83 euros de plus en additionnant le prix de nos sept produits : à savoir une crêpe au sucre, deux boules de glace, une pizza Margherita, une salade César, un demi de bière, un café et un Perrier.

Cette année, il faut débourser en moyenne 48,18 euros contre 46,35 euros en 2022, soit une hausse de 3,95%.

Dans le détail, c'est à Gérardmer que les prix augmentent le plus : trois euros supplémentaires sur l'addition. +2,20 euros au Touquet, +2,05 euros à Bandol, +1,90 euros à Arcachon. À Paris, les prix ne bougent pas, car si certains produits ont augmenté, d'autres ont baissé.

Derrière l'augmentation des prix, l'inflation

L'inflation constitue la raison principale derrière cette addition de l'été de RTL. À Gérardmer, la crêpe au sucre était à 2,50 euros contre 3 euros aujourd'hui. "Le coût de la matière première a énormément augmenté", a expliqué à RTL une crêpière locale.

Sur les cinq villes de vacances, le prix de la classique crêpe au sucre a connu une hausse moyenne de 14% en un an. + 42 centimes en moyenne sur les deux boules de glace, de quoi freiner certains touristes, comme à Bandol. "On a un budget un peu plus limité. On fait attention à ce que l'on commande. On se fait un peu moins plaisir. Au lieu de prendre un dessert et un café, je n'ai pris qu'un café", a souligné un vacancier.

Le prix des boissons a également augmenté, notamment les boissons fraîches. Quelques centimes de plus pour les thés glacés, les colas, les sodas. Le Perrier, c'est une hausse de 14%. L'explication ? Une baisse notamment de la production, à cause de la sécheresse. Les niveaux à la source naturelle sont bas et Perrier a besoin de gaz pour les petites bulles. Conséquence, le tarif s'en ressent.

Pizza, café, 1/2 de bière... les produits qui ont le moins augmenté

Le prix de la pizza a étonnement baissé. - 58 centimes en moyenne avec de fortes disparités. À Paris, par exemple, c'est 2,50 euros de moins, un euro de moins à Arcachon, 90 centimes de moins au Touquet. Mais c'est un euro de plus à Bandol.



Par ailleurs, le café et le 1/2 de bière font partie des boissons qui ont le moins augmenté dans notre panier. Cela reste toutefois conséquent et bien visible sur la facture. 20 centimes de plus pour un café à Arcachon par exemple, 40 centimes de plus pour un 1/2 de bière à Bandol.