publié le 22/09/2020 à 11:29

Mathieu gère une société de traitement de l’eau. En novembre 2019, il s'inscrit en tant qu’exposant sur la grande foire internationale de la région programmée du 7 au 16 mars 2020. Il règle 8.504 euros directement à l’organisateur et 1.562 euros à la ville pour les prestations techniques. Ce sont des grosses sommes, mais Mathieu ne veut rater sous aucun prétexte cet événement, qui lui a rapporté l’année précédente 20 % de son chiffre d’affaire.

Hélas, cette fois, ce n’est pas la même musique. À cause de la diffusion de la Covid-19 dans la région, la mairie annule la tenue du salon dès le 29 février. Sur le coup, Mathieu se dit qu'il sera totalement remboursé. Mais en juin, l’organisateur ne lui restitue que 3.605 euros sur 8.504 euros. Concernant la ville, elle ne rembourse absolument rien des prestations techniques.

Aucun avoir ne lui est proposé pour une éventuelle participation l'année prochaine. Mathieu fait alors savoir son mécontentement, mais rien à faire... Malgré un courrier envoyé au maire et l’intervention d’un médiateur, il se heurte à un mur. Pour Mathieu qui a déjà perdu 40 % de son chiffre d’affaire avec l’annulation du salon et la Covid-19, ces remboursements incomplets agrandissent encore un peu plus le trou dans votre trésorerie.

Mathieu a décidé de contacter Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver". À défaut d'obtenir que la ville et l'organisateur lui reversent les sommes qui n'ont pas encore été remboursées, soit 1.562 et 4.899 euros, il espère au moins bénéficier d'un avoir pour l’édition 2021.