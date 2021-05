Impôts 2021 : est-il encore possible de faire une déclaration papier ?

publié le 18/05/2021 à 06:32

Depuis 2019, la déclaration d'impôts sur le revenu se fait principalement en ligne, notamment via l’application impot.gouv. Cependant, pour ceux qui ne sont pas munis d’accès internet, il est toujours possible déclarer ses revenus via un formulaire papier. La date limite pour déposer votre déclaration est le jeudi 20 mai.

Toutes les Françaises et les Français éligibles à l'impôt sur le revenu sont concernés, y compris ceux résident à l’étranger. Si vous n'avez pas encore reçu votre formulaire papier, toutes les informations sont à retrouvées sur le site internet impot.gouv.fr.

Pour ce qui est de la déclaration en ligne, la date de clôture varie selon votre département de résidence : jusqu’au 16 mai si vous habitez dans les départements numérotés de 1 (Ain) à 19 (Corèze), jusqu’au 1er juin si vous résidez dans les départements 20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle) et enfin jusqu’au 8 juin pour les départements 55 (Moselle) à 974 (La Réunion) et 976 (Mayotte).

Votre avis d'impôt sur le revenu devrait être disponible en ligne sur votre espace particulier entre le 26 juillet et le 6 août et devrait arriver entre le 30 juillet et le 7 septembre si vous avez fait une déclaration papier.