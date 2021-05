Impôts 2021 : comment faire sa première déclaration de revenus

publié le 06/05/2021 à 06:36

Dès vos 18 ans, si vous n'êtes pas rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous devez remplir une déclaration de revenus, même si vous êtes non-imposable, et la transmettre à l'administration fiscale.

Comme pour tout contribuable, vous devez déclarer l’ensemble des revenus des membres du foyer fiscal perçus au cours de l'année précédant la déclaration. Ces revenus peuvent être perçus dans le cadre : d'une activité salariée, d'une activité non salariée exercée en parallèle de vos études, d'un stage en entreprise, de votre apprentissage et les allocations d'année préparatoire et les allocations d'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).

Si vous êtes âgés de 20 ans et plus et si vous étiez rattaché l'année dernière au foyer fiscal de vos parents, vous avez dû recevoir en avril un courrier de l'administration fiscale vous communicant les informations nécessaires pour faire votre déclaration de revenus en ligne sur impots.gouv.fr. Pour ce faire, vous devrez créer votre espace particulier à l'aide du numéro fiscal et du numéro d'accès en ligne figurant sur votre courrier. Choisissez un mot de passe et ajoutez un revenu fiscal de référence à "0".

Si vous n'étiez pas rattaché au foyer fiscal de vos parents ou que vous n'avez pas reçu de courrier de l’administration fiscale comprenant les informations nécessaires pour déclarer vos revenus en ligne, vous pouvez solliciter l'attribution d'un numéro fiscal en contactant le centre des finances publiques de votre domicile à partir d'un formulaire disponible à la rubrique "contact" du site impots.gouv.fr > "vous êtes un particulier" > "votre demande concerne l'accès à votre espace particulier" > "je n'ai pas de numéro fiscal".

À quoi ça sert ?

Votre déclaration de revenus permettra à l’administration fiscale de faire le bilan de l'ensemble des revenus que vous avez perçus l'année précédente. Ainsi, votre taux de prélèvement à la source sera personnalisé et vous obtiendrez le cas échéant un avis de non-imposition si vous n'êtes pas imposable, nécessaire pour bénéficier d'aides et de prestations sociales attribuées sous condition de ressources.