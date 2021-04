Impôts 2021 : ce qu'il faut savoir sur la déclaration automatique

publié le 18/04/2021 à 06:05

Vous pouvez déclarer vos revenus depuis le 8 avril et ce, jusqu'à fin mai ou début juin en fonction de département dans lequel vous habitez. Mais certains Français sont dispensés de cette tâche depuis l'année dernière grâce à la déclaration automatique. De quoi s'agit-il ? Êtes-vous concerné ? Voici un tour d'horizon de ce qu'il faut savoir.

La déclaration automatique de revenus permet à certains foyers fiscaux d'être dispensés d'un dépôt de déclaration, dès lors que les informations préremplies et connues des services fiscaux sont justes et exhaustives pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Il ne reste plus au contribuable qu'à vérifier sa déclaration.

La déclaration automatique est préremplie avec les informations suivantes : situation de famille, revenus, CSG déductible, dépenses d'emploi à domicile payées via le CESU ou PAJEmploi, prélèvement à la source déjà payé. Vous devez impérativement vérifier que toutes les informations dont dispose l'administration fiscale sont correctes.

Votre impôt sur le revenu sera calculé sur la base des éléments connus de l'administration fiscale et présenté dans la déclaration.

Êtes-vous concerné ?

Pour bénéficier de la déclaration automatique il faut remplir deux conditions : avoir été imposé en 2020 uniquement sur des revenus préremplis par l'administration fiscale et ne pas avoir déclaré de changements de situation.

À compter de 2021, sont concernés par la déclaration automatique, en plus des deux conditions ci-dessus, les foyers fiscaux qui ont déjà signalé pour 2020 : une naissance, une adoption, le recueil d'un enfant majeur.

Les personnes éligibles à ce dispositif, qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2020, seront informées grâce à un courriel qui récapitule les informations connues par l'administration fiscale et que vous devez vérifier dans votre espace personnel. Celles qui ont déposé une déclaration papier en 2020 recevront par courrier une nouvelle déclaration de revenus sous un format adapté, accompagnée de documents présentant le nouveau mode de déclaration.