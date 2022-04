Impôt sur le revenu : quelles sont les nouveautés cette année ?

Depuis le 7 avril, vous pouvez commencer à remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Cette période va durer jusqu'au 19 mai à minuit su vous optez pour la déclaration papier, et jusqu'au 24 mai ou 8 juin en fonction du département de résidence pour ceux qui décident de le faire en ligne.

Certains détails changent cette année. La baisse du pouvoir d'achat étant un des sujets qui inquiètent le plus les Français, des aides et défiscalisations ont été mises en places. Par exemple, les 100 euros de la prime inflation ont été exonérés d'impôts. Cette aide versée pour préserver le pouvoir d'achat face à la hausse des prix de l'énergie et du carburant concerne 38 millions de personnes. Elle ne sera pas non plus prise en compte dans les conditions de ressources pour bénéficier des aides sociales.

Pour continuer à lutter contre l'inflation et surtout celle qui touche les prix des carburants, le barème kilométrique a été revalorisée à 10%. Cette aide concerne 4,3 millions de foyers, dont 2,5 millions paient l'impôt sur le revenu.

Développement durable

Le gouvernement tente également d'encourager une transition énergétique des Français. Une réduction forfaitaire a été mise en place pour toute installation d'un système de charge pour les véhicules électriques. La pose doit avoir eu lieu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, dans une résidence principale ou secondaire, et donne droit à un crédit d'impôt égal à 75% du prix, dans la limite de 300 euros par système de charge.

Cette réduction, qui encourage l'achat de véhicules électriques et donc la transition énergétique, est ouverte à tous les contribuables, propriétaires, locataires ou hébergés à titre gratuit, et ce, peu importe leur niveau de revenus.

Toujours pour inciter les Français à se tourner vers le développement durable, un nouveau plafond pour le forfait "mobilité durable" a été mis en place. Ce forfait, instauré en 2020 est versé par les employeurs aux salariés qui se rendent au travail en transports non polluants. Initialement, ce forfait qui concerne les vélos, les trottinettes électriques ou le covoiturage bénéficiait d'une exonération d'impôt limitée à 400 euros. Ce plafond a été augmenté à 500 euros et même à 600 euros en cas de cumul avec e remboursement partiel d'un abonnement aux transports en communs ou a des vélos en libre-service.

Information et éducation

Nouveauté également : certains abonnements à un titre de presse d'information politique ou général peuvent être défiscalisés. Pour avoir droit à ce crédit d'impôt, il faut que l'abonnement ait été souscrit entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2022 pour un an minimum. Bercy précise que cette réduction fiscale égale à 30% de la somme de l'abonnement. Cette exonération sera sans condition de revenus pour les abonnements souscrits en 2021, mais il n'en sera pas de même pour ceux souscrits en 2022. Les revenus annuels du foyer ne devront pas dépasser les 24.000 euros pour une part de quotient familial, majoré de 6.000 euros par demi-part supplémentaire.

Enfin, à la fin de leur déclaration en ligne, les personnes dont le foyer fiscal comprend un ou plusieurs enfants scolarisés au collège ou au lycée pourront vérifier leur éligibilité à une bourse scolaire. En effet, chaque année, des foyers ont le droit à des aides, mais ne les demandent pas, faute d'informations. Une situation qui devrait être changée grâce à ce simulateur de bourse.