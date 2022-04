Piscines non déclarées : le nouveau logiciel des impôts aurait un taux d'erreur de 30%

Depuis le mois d'octobre, la direction générale des finances publiques expérimente dans neuf départements pilotes (les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, l’Ardèche, le Rhône, la Haute-Savoie, le Morbihan, le Maine-et-Loire et la Vendée) un logiciel d'intelligence artificielle pour faire la chasse aux constructions non déclarées, notamment les piscines construites en dur, pour ajuster le montant de la taxe foncière des propriétaires contrevenants.

Conçu par Google et Capgemini, sur une base développée par Accenture, ce nouvel outil s'appuie sur des prises de vues aériennes de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour extraire les contours des piscines et bâtis afin de vérifier s'ils sont correctement imposés aux impôts locaux. Il comporterait cependant des failles qui amènent certains inspecteurs des impôts et géomètres chargés de vérifier les cas litigieux à remettre aujourd'hui en cause la fiabilité de cette IA.

Selon Le Figaro, les agents des finances publiques sont peu convaincus par le niveau de précision de ce programme qui aurait tendance à confondre des bâches bleues, des bacs industriels et des panneaux solaires avec des piscines, à comptabiliser des piscines hors sol et à en oublier d'autres. Selon les syndicats interrogés, le taux d'erreur est même de 30%. Le journal précise également que le logiciel commettrait souvent des erreurs de calibrage conduisant à taxer certains propriétaires pour une piscine plus grande que la leur.

Conséquences : dans les centres des impôts des départements concernés, on anticipe une grogne des contribuables visés dans les prochaines semaines. Dans le Var, des milliers de courriers ont déjà été envoyés à des propriétaires depuis plus d'un mois pour leur signaler une hausse significative à venir de leur taxe foncière, explique Le Parisien, qui précise que le contrat avec Capgemini pourrait être suspendu plus tôt que prévu, faute de résultats. En attendant, les contribuables ont la possibilité de contester et de faire une réclamation s'ils estiment que l'administration s'est trompée.