Impôts 2022 : les déclarations ouvrent ce jeudi, voici ce qu'il faut savoir

La date est la même pour tous, pour les déclarations en ligne comme en papier. Cette année, le début de la campagne déclarative de l'impôt sur le revenu est fixé au jeudi 7 avril. Avant cette date, il est possible d'estimer le montant de l'impôt grâce à un simulateur mis à disposition. Pour cela, il faut être en mesure de compléter l'intégralité des revenus du foyer fiscal, la situation familiale ainsi que le taux de prélèvement à la source.

Cette déclaration est obligatoire même si, depuis le 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. Elle permet à l'administration fiscale de calculer le montant total d'impôt sur le revenu dont les contribuables sont redevables au titre de l'année d'imposition. Les contribuables qui utilisent le formulaire papier ont jusqu'au jeudi 19 mai 2022 pour remplir leur déclaration.



Sur Internet, la déclaration est pré-remplie par l'administration fiscale avec l'état civil, la situation familiale et les salaires et allocations indiquées par les employeurs et organismes sociaux. Un délai supplémentaire est mis en place pour les foyers qui déclarent leurs revenus en ligne. Cette date dépend du numéro de département et la France est découpée en trois zones. Les départements 01 à 19 ont jusqu'au 24 mai 2022 à minuit. Ensuite, la zone 2 qui comprend les départements 20 à 54 a jusqu'au mardi 31 mai. Enfin, mercredi 8 juin, ce sera aux contribuables de la zone 3 de clôturer leurs déclarations. Sur Internet, la déclaration est pré-remplie par l'administration fiscale avec l'état civil, la situation familiale et les salaires et allocations indiquées par les employeurs et organismes sociaux.