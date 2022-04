Impôts 2022 : comment faire sa déclaration en ligne ?

La campagne 2022 de déclaration des revenus s'est ouverte jeudi 7 avril. Elle reste obligatoire, et ce, malgré le prélèvement à la source.

Vous devez la remplir et valider en ligne sur le site impôts.gouv.fr entre le 24 mai et le 8 juin en fonction de votre département : le 25 mai pour les départements allant de 01 à 19, le 31 mai pour ceux entre le 20 et le 54 et enfin jusqu'au 7 juin pour ceux de 55 à 976. Après quoi, les avis d'imposition 2022 devraient être envoyés au cours du mois de juillet.

Depuis 2019, l'ensemble des foyers fiscaux ont l'obligation de déclarer en ligne. Pour être dispensé de la télédéclaration, il vous faut expliquer à votre centre des impôts que votre résidence principale n'est pas connectée à Internet.

Pour déclarer en ligne, il vous suffit de vous connecter à votre espace particulier avec votre numéro fiscal (figurant sur la première page de votre dernière déclaration de revenus) et votre mot de passe. En cas de première connexion, le service est ainsi accessible grâce à son numéro fiscal, à son numéro de télédéclarant et à son revenu fiscal de référence. Une fois les champs remplis, le mot de passe pourra ainsi être choisi et renseigné pour les futures connexions à la plateforme.



Vous pouvez bénéficier d'une déclaration automatique en 2022 si vous avez été imposé uniquement sur des revenus préremplis par les impôts en 2021 et si vous n'avez pas signalé de changement de situation en 2021.

Une fois connecté et le formulaire trouvé, il est important de vérifier l'ensemble des informations déjà pré-remplies et les modifier/compléter si besoin.

Des nouveautés sur la déclaration

Cette année, plusieurs nouveautés sont apparues. Ainsi, le barème kilométrique est plus généreux, revalorisé de 10% pour les revenus 2021. Il est également possible de bénéficier d’un crédit d’impôt en cas de souscription depuis le 9 mai 2021 à un premier abonnement de presse pour une durée minimale de douze mois.



Une majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt existante pour les dons au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes est également mise en place. Auparavant à hauteur de 66%, elle est de 75% avec un plafond à 554 euros.



Mises en place en 2021, les exonérations concernant le télétravail sont maintenues. Les sommes versées par les employeurs pour compenser les frais du travail à la maison sont exonérées d’impôt à hauteur de 2,50 euros par jour.