publié le 01/02/2021 à 11:30

Viviane a 67 ans et est l’heureuse propriétaire d’un appartement qu'elle a entièrement rénové en 2019. À l'été 2020, elle part en vacances chez ses enfants quelques semaines. Mais lorsqu'elle rentre à son domicile, au mois d’août, c’est la douche froide. Vivianne découvre son appartement dévasté, le parquet gorgé d’eau. Elle prévient immédiatement le syndicat ainsi que son assurance. La fuite provient de la gaine de distribution d’eau chaude de l’immeuble. Celle-ci doit être changée du rez-de-chaussée jusqu’au 6e étage…

Le sinistre est réparé provisoirement le temps que les travaux commencent, début décembre 2020. Mais en septembre dernier, rebelote, une nouvelle inondation dégrade son appartement au rez-de-chaussée. À nouveau, c'est la même fuite qui est en cause. Depuis, les travaux n’avancent pas. Seuls les deux premiers étages ont été réparés. L'appartement de Vivianne est devenu inhabitable à cause de la moisissure et des champignons qui prolifèrent et mettent sa santé en danger.

Selon le syndicat, plusieurs copropriétaires retarderaient les travaux car ils ne donneraient pas accès à leur logement. Vivianne a dû quitter les lieux quelques jours. Plus les travaux sont retardés, plus l'appartement se dégrade. Et malgré les nombreuses relances, rien n'avance. Vivianne est à bout et a contacté l'équipe de "Ça peut vous arriver". L'objectif : que les travaux soient achevés au plus vite afin qu'elle puisse faire les travaux de remise en état chez elle.

Les fuites d'eau ne sont toujours pas correctement réparées

