Electricité : ils reçoivent une facture exorbitante à cause d'un compteur défectueux

Ils reçoivent une facture d'électricité exorbitante à cause d'un compteur défectueux

publié le 29/01/2021 à 11:38

Les parents de Leila sont âgés de 76 ans et vivent tous les deux dans leur résidence depuis 20 ans. Ils ont pour habitude de régler leur facture EDF sans jamais aucun retard et ce, depuis près de cinquante ans. Mais en juin dernier, ils sont surpris par un montant inhabituel de 1.310 euros, avec une consommation d’électricité 3 fois supérieure à l’année précédente.

Leila fait contacte alors EDF. Toutes les interlocutrices en arrivent au même constat : il y a une "incohérence de consommation". Après des dizaines d’heures au téléphone, de nombreux mails et courriers envoyés, un premier technicien d’ENEDIS est missionné pour "enquêter sur la surconsommation". Sans grand résultat... Un second observe en décembre qu’il y a effectivement des anomalies sur le compteur. Un rapport est envoyé à EDF. Mais depuis, rien n’est régularisé. On demande toujours aux parents de Leila de payer ces 1.310 euros, sous la forme d’un échelonnement.

Aujourd’hui, ces deux retraités touchent à eux deux 800 euros par mois. Le montant de cette facture leur fait peur, et ils vivent continuellement dans le stress. Leur fille a contacté Julien Courbet et toute l'équipe de Ça peut vous arriver, dans l'espoir que le montant exorbitant de la facture soit revu, et que le compteur défectueux soit changé.

