Si vous êtes propriétaire au sein d'une copropriété laissée à l'abandon, vous pouvez agir afin de faire respecter vos droits. Il apparaît que si la loi dispose que nulle copropriété ne peut être dépourvue de syndic, dans la réalité, cette situation existe. En qualité de copropriétaires, elle peut vous porter de nombreux préjudices, notamment dans la mesure où, sans syndic, il est impossible d'entretenir l'immeuble et ses parties communes.

Plusieurs solutions existent. La plus rapide est prévue par l'article 47 du décret du 17 mars 1947 qui prévoit que le président du tribunal, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'Assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

En d'autres termes, vous pouvez mandater un avocat afin qu'il rédige une requête déposée au tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble de copropriété afin de voir désigner un administrateur judiciaire. En règle générale, l'absence de gérance porte préjudice à la gestion matérielle et notamment à la conservation du bien mobilier, seul actif social de la copropriété.

