Ikea, But, Leroy Merlin... Où acheter sa cuisine en fonction de son budget ?

"Généralement, les Français font refaire leur cuisine tous les 20 ans", révèle Cyril Chapuis, journaliste à Capital qui diffuse ce dimanche 4 décembre à 21h sur M6 sur les cuisines sur-mesure.

D'ailleurs, c'est Ikea "le leader absolu" sur le marché des cuisines puisque l'enseigne a vendu "165.000 cuisines en 2022". Ensuite, on va trouver d'autres acteurs "comme Leroy Merlin, par exemple ou But. Un des très gros acteurs aussi, ce sont les cuisinistes qui, si on les réunit tous ensemble, ont la plus grosse part du gâteau, comme Espina, etc...", poursuit Cyril Chapuis dans Nous Voilà Bien !

"La première différence entre toutes ces cuisines, qui saute aux yeux, c'est le prix puisque quand vous rentrez chez un cuisiniste, c'est 5.960 euros en moyenne la cuisine, hors électroménager et pose. Et ça coûte 2.360 euros si vous allez chez Ikea ou But. Et puis si vous allez chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt, alors là, on tombe à 1.760 euros. Donc c'est vraiment déjà une question de budget, le cuisiniste c'est forcément plus cher que la grande distribution", détaille aussi le journaliste de Capital.

Passer par un cuisiniste est plus cher

Les cuisinistes sont "forcément un peu plus chers" que les grandes enseignes, mais certains essayent de reprendre les ficelles de la grande distribution, notamment Cake Kitchen. "Ils vous proposent de payer la cuisine au mètre. Si vous voulez faire trois mètres de cuisine, ce sera 3.000 euros", précise-t-il.

Si vous avez envie d'une cuisine originale sans passer par un cuisiniste, il existe des start-ups "qui vous proposent de changer simplement les façades de vos tiroirs et placards de cuisine avec des couleurs tendance (...) et là, la facture est allégée puisque ça va vous coûter deux fois moins cher que d'acheter une nouvelle cuisine chez un cuisiniste", dévoile Cyril Chapuis. Il cite la marque Plum disponible sur Internet, mais attention "c'est seulement compatible avec Ikea".

"En fait c'est de la chirurgie, c'est du lifting de cuisine. On refait la façade, mais en même-temps c'est quand même hyper économique et c'est super intéressant parce que pourquoi mettre à la benne une cuisine si les caissons sont toujours d'actualité ?", analyse Flavie Flament.

