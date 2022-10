Ikea : pourquoi les prix du géant suédois ont-ils flambé ?

Ikea est en difficulté. Comme de nombreux commerces, le groupe incarne assez bien la crise actuelle. Le géant suédois est contraint d'augmenter ses prix pour faire face à l'inflation.

Si son chiffre d'affaires est en hausse de 6,5% sur l'année, Ikea a augmenté ses tarifs de 9% en moyenne. Autrement dit, on paie plus cher mais on achète un peu moins qu'avant.

La Covid-19 et la guerre pourraient avoir raison d'une des plus vieilles marques de distribution au monde.

Et certaines hausses sont même très impressionnantes si on en croit nos confrères de BFMTV. La fameuse étagère Billy, en France, est passée de 39,99 euros, fin 2020, à 59,99 euros actuellement, soit une augmentation de 50%. Et d'autres articles connaissent des hausses de prix encore plus importantes.

Seul le rayon alimentation n'a pas bougé car c'est un produit d'appel comme la station service dans les supermarchés. Le problème, c'est que la clientèle Ikea vient chercher des petits prix. Ce public-là, familial, populaire, n'a pas les moyens d'absorber des hausses trop importantes. Ils risquent de se rabattre sur des marques low-cost ou sur le marché de l'occasion.

La mondialisation porte Ikea

Les prix sont tirés vers le bas chez le géant suédois en raison de la production en très grande quantité. Le groupe compte 470 magasins dans le monde qui proposent tous la même collection. C'est la stratégie des 3 F qui existe depuis 1956 : fonctionnalité, forme et facilité. En gros, on reçoit un meuble design qu'on va devoir monter soi-même et qui est fabriqué avec les mêmes modèles de vis ou de tourillons en bois. Ce point fort depuis 60 ans est devenu un point faible.

La mondialisation a porté Ikea. Si la création des modèles a lieu en Suède dans le village d'origine de la marque, la fabrication est réalisée en Pologne ou en Chine. 1.220 fournisseurs sont répartis dans une cinquantaine de pays mais un tiers des sous-traitants du groupe viennent de Chine, premier producteur d'Ikea.

Départ de Russie

Le groupe était très présent sur le territoire russe. La Russie représentait 4 à 5% du chiffre d'affaires mondial d'Ikea. Les 17 magasins russes ont été fermés dans la foulée de l'invasion en Ukraine et plus de 10.000 salariés ont été licenciés sur place.

Et les différents confinements ont été un coup dur pour le groupe. En février 2021, le chiffre d'affaires en magasin a chuté de 93% en quelques jours selon une étude PayLead reprise par LSA. Mais, comme beaucoup d'enseignes, la marque a rebondi à l'époque grâce aux ventes en ligne (+127% en février).

Aujourd'hui, si le fret coute moins cher, l'inflation risque de peser sur la consommation pour les achats de meubles. Seul espoir, le cocooning. En période de crise, les Français se replient sur leurs maisons et investissent dans la déco plus que dans les restos.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info