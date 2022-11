Machine à laver : quelles sont les marques les plus fiables de 2022 ?

En moyenne, la durée de vie d'une machine à laver est de 10 ans, comme le souligne Dominique Gandy, directeur d'activité Plan Europe chez Fnac Darty au micro de Nous Voilà Bien ! L'une des erreurs les plus fréquentes en utilisant la machine à laver est " l'excès de lessive qu'on va mettre dans son bac et qui va faire que la majorité des lave-linges vont rajouter au minimum un rinçage supplémentaire. Donc en fait c'est cinq ou dix litres d'eau qui vont partir dans la nature et qui sont inutiles", précise Dominique Gandy.

La deuxième erreur c'est de penser qu'on ne peut pas laver ses vêtements en laine au lave-linge. "Il y a des programmes qui existent sur un certain nombre d'appareils qui vont effectivement accepter le lainage. Et souvent, dans les lave-linges, on se dit il ne faut pas essorer la laine, c'est faux. Il y a un programme spécial qui va permettre effectivement de monter à une certaine vitesse d'essorage et pendant un certain temps sans abîmer les fibres', ajoute-t-il dans Nous Voilà Bien !

Les marques Miele et Siemens recommandées

Selon le baromètre Darty du service après-vente, les cinq meilleurs marques de machine à laver en 2022 sont : Miele, Siemens, Samsung, Indesit et Electrolux.



"Miele a été la première marque, je crois, il y a à peu près 7 à 8 ans en arrière, à prendre un engagement sur la durée des conservations des pièces détachées (...) un produit Miele c'est environ 5.000 cycles. Sur une machine, on va dire, d'une autre marque, c'est environ 3.500 cycles. Donc en fait, les machines Miele sont testées pour durer plus longtemps. Donc elles utilisent des matériaux plus résistants et ce qui en fait effectivement un coût en apparence plus élevé. Mais après, il faut raisonner en fréquence d'utilisation", justifie Dominique Gandy.



Le lave-linge "le plus silencieux du marché" est le modèle Zen de la marque Whirpool. Et le lave-linge qui a le meilleur rapport qualité-prix "si on croise deux critères, je dirai la durabilité et le prix, c'est Siemens, pour l'instant qui ressort en top de notre liste", conclut-il.

