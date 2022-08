Scènes de panique chez Ikea. La crainte d'un confinement pour un seul cas contact a provoqué le week-end dernier des scènes de panique à Shanghai dans un magasin du géant suédois de l'ameublement, selon des images devenues virales.

Et pour cause. La Chine applique une stricte stratégie sanitaire face au Covid-19 : placement en quarantaine des personnes testées positives, confinements ciblés ou encore tests PCR généralisés et obligatoires. Au printemps, la capitale économique Shanghai avait été confinée durant deux longs mois, en réponse alors à la pire flambée épidémique dans le pays depuis deux ans.

Samedi pour un seul cas contact dans un magasin Ikea, les autorités ont tenté de retenir tous les clients du géant suédois de l'ameublement, en vue d'une quarantaine. Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent des familles bloquées dans le magasin par des portes vitrées.

Sur d'autres images, on peut voir des clients s'enfuir en catastrophe par ce qui semble être une issue de secours du magasin Ikea du district de Xuhui. Des agents de sécurité débordés par la foule peinent à maintenir les portes fermées. Ce genre de scène n'est pas inhabituel en Chine.

Des mesures draconiennes

A Shanghai toujours, des employés ont pris vendredi la poudre d'escampette après un cas contact dans un immeuble de bureaux du district de Huangpu, selon des images vérifiées par l'AFP. Les mesures draconiennes pour lutter contre le virus, dont le placement systématique des cas positifs en centres de quarantaine, provoquent ces derniers temps en Chine l'exaspération d'une partie de la population.

Au début du mois, 80.000 touristes ont été confinés sur l'île tropicale de Hainan (sud), une destination très prisée en Chine à cette période de l'année. Si certains ont depuis pu regagner leur ville d'origine, des dizaines de milliers de vacanciers restent pris au piège sur l'île.

Exaspérés, une partie a protesté le week-end dernier, exigeant une rencontre avec des responsables locaux, selon des images vérifiées par l'AFP. La Chine a fait état mardi de 2.368 nouveaux cas positifs locaux de Covid-19. Depuis 2020, le pays maintient ses frontières fermées pour les touristes étrangers, en raison de la pandémie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info