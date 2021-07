Fruits et légumes d'été : "On constate une baisse de 8%" des prix, affirme un spécialiste

Un stand de fruits et légumes frais dans un marché (illustration)

Certains consommateurs ont l'impression que le prix des fruits et légumes d'été ont augmenté. Pourtant, l’Observatoire annuel des prix des fruits et légumes frais, présidé par Dominique Marmier, note une baisse globale des prix de ces produits.

Le président de la Fédération nationale Familles Rurales confirme : "On constate une baisse en moyenne de -8% sur les fruits et légumes", selon Dominique Marmier au micro de RTL ce vendredi 30 juillet. Uniquement sur les fruits, la baisse enregistrée est de 4%, concernant les légumes, "c'est moins 11,5% de baisse", assure-t-il. Basé sur un panel de 10 légumes et 8 fruits de consommation courante, l'observatoire enregistre globalement "une forte baisse", commente le spécialiste.

Il y a tout de même des exceptions dues aux épisodes de gel qui ont ravagé de nombreuses récoltes cette année. C'est le cas des cerises, dont le prix a doublé et les abricots, précise Dominique Marmier. Aussi, parmi les légumes qui enregistrent la plus forte baisse de prix, il y a "les haricots verts qui baissent de 22%, la tomate également, le poivron est baisse de 17%", cite le président de la Fédération nationale Familles Rurales.

Enfin, conseil aux consommateurs pour consommer mieux et moins cher : "Il faut acheter des produits de saison, car le pic de production provoque une baisse des couts importants. On appelle également les consommateurs à consommer 5 fruits et légumes par jour", affirme Dominique Marmier.