Pourquoi le prix des chaussures va-t-il augmenter ?

La filière du caoutchouc est totalement perturbée avec la reprise. Les prix de la matière première ont énormément progressé, plus 25%. Cela pourrait avoir de nombreuses conséquences, dont la hausse du prix des chaussures fabriquées avec cette matière, de l'ordre de 10 à 15 euros supplémentaires. Mais comment expliquer cette forte augmentation ?

Depuis le début du confinement, la demande est croissante dans les domaines de l'automobile, du bâtiment ou encore de l'industrie pharmaceutique. L'offre, elle, a du mal à suivre et les lignes de production n'ont pas encore démarré. D'où cette hausse des prix de 25%.

Autre explication, les problèmes d'approvisionnement car la majorité du caoutchouc naturel vient d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. "Le trafic maritime est quand même sérieusement désorganisé suite à la pandémie de 2020, explique Bruno Morel, directeur des affaires économiques du centre français du caoutchouc. "On court après les conteneurs, on court après les portes conteneurs. Les coûts ont littéralement explosé puisqu'ils ont été multipliés par trois depuis le début de l'année. Concernant le caoutchouc naturel, les plantations ont jusqu'à présent, continué à produire. Les volumes sont bien disponibles sur place. La difficulté, c'est d'acheminer ces cargaisons en Europe ou aux Etats-Unis", poursuit-il.

Les problèmes d'approvisionnement pourraient continuer jusqu'à la fin de l'année et le caoutchouc n'est pas la seule matière première touchée par des pénuries. L'acier, le bois, l'aluminium subissent des hausses de prix. Celui du PVC a par exemple doublé depuis le début de l'année.